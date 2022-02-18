جامعة كفر الشيخ تنهي استعدادات وتجهيزات الفصل الدراسي الثاني

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، انتهاء استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات وخطة الانتدابات للكليات، وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، في بيان له قبل قليل، أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل، كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية وذلك تيسيرا على الطلاب، وشدد رئيس الجامعة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات، ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات، ونظام تلقي الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتقديم الجداول الدراسية، على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً، لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا على وعي وثقافة طلاب الجامعة، بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحا انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة.

كما وجه رئيس الجامعة التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفا أنّها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها، لتواكب خريجي الجامعات العالمية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين، والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.

نائب رئيس الجامعة: أنهينا كافة الاستعدادات

وقال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال طلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة.

وأضاف «عبد العال» بأنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أنه تم تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية، مشيرا إلى أنه في إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية، تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة، لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التي تليق بالجامعة، مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.