جامعة الطفل بكفر الشيخ: حوافز لأوائل الخريجين ومنح بمدارس الموهوبين

تواصل جامعة كفر الشيخ، تنفيذ البرنامج الدراسي بـ جامعة الطفل، لطلاب المراحل الرابعة والخامسة بزيارة كليتي التجارة والآداب، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

واستقبلت الدكتور شيرين أبو وردة عميد كلية التجارة، الأطفال لتعريفهم بالكلية وأهميتها في الواقع العملي، فيما ألقى الدكتور محمد عبد القادر والمدرس المساعد محمد عمران، محاضرة عن ريادة الأعمال كما تم تعريف الأطفال بأقسام الكلية وبرامجها ومميزاتها وأهميتها في الدراسة.

اقرأ أيضا نائب رئيس جامعة الطفل: الفكرة بدأت في ألمانيا وطورتها مصر (فيديو)

محاضرة عن علم المصريات

أكد عميد كلية الآداب الدكتور وليد البحيري، حرص إدارة الكلية واهتمامها ببرامج جامعة الطفل وتقديم كافة سبل الدعم إيمانا بأهمية دورها المؤثر في تشكيل عقول النشء، مضيفا أنه سيتم تعريف الأطفال بأقسام الكلية المختلفة وعرض نماذج لخريجيها.

وألقى الدكتور أحمد سليم، محاضرة للتعريف بعلم المصريات، الذي يعد أحد فروع علم التاريخ، ويختص بدراسة تاريخ وحضارة مصر القديمة.

اقرأ أيضا انضمام جامعة الطفل كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية للجامعات

منح للموهوبين

أوضحت منسق جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ الدكتور أميرة عكاشة، أن الدراسة تكون في الإجازات والعطلات الرسمية، وسيتم منح الموهوبين منح بالجامعات المختلفة ومدارس الموهوبين، بالإضافة إلى المؤسسات العلمية الحديثة.

وأضافت «عكاشة» أن جامعة الطفل تمنح مزايا لكل الخريجين وحوافز لأوائل الخريجين على مستوى كل جامعة وعلى المستوى القومي لبرنامج جامعة الطفل، وهي شهادة التخرج (لكل الخريجين) معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة مالية للأول على كل جامعة، ودرع جامعة الطفل وجائزة مالية ودرع جامعة الطفل للأول على مستوى كل الجامعات، ورحلة مدعومة بالكامل إلى إحدى جامعات الطفل العالمية.