«السويس العام» يجري تدخلا نوعيا لإنقاذ مريض من انسداد دوالي الساقين

تمكن مستشفى السويس العام من تحقيق نجاحاً طبياً جديداً ضمن العمليات النوعية خلال الأشهر الماضية، تجاوز من خلالها أزمة تصدير الحالات وسفرها خارج السويس لإجراء عمليات تتطلب تدخلا جراحيا يحتاج لإمكانات طبية وخبرات لم تكن موجودة من قبل بأقسام المستشفى، وذلك بعد إضافة أقسام وتجهيزات طبية جديدة بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس فضلاً عن تلبية وزارة الصحة لمطالب وكيل الوزارة بالسويس ،الدكتور إسماعيل الحفناوي بالتعاقد مع كبار الاستشاريين والأطباء وأساتذة الجامعات لدعم أقسام المستشفى العام ضمن برنامج الزمالة المصرية.

جراحة الأوعية الدموية يُجري عملية تسليك دوالي الساقين

ونجح فريق قسم الأوعية الدموية بمستشفى السويس، في إجراء عملية تسليك لدوالي الساقين باستخدام المنظار للمرة الأولى، استمرارا للتدخلات الطبية النوعية التي تنفذها أقسام المستشفى، تحت إشراف الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على المستشفى، حيث استقبل المستشفى مريضا يعانى من انسداد في دوالي الساق وفي مرحلة يصعب معها أي تأخير للعملية.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنّ هذه التدخلات الطبية النوعية لم تكن لتتم إلا بفضل دعم القيادة السياسية للقطاع الطبي بالمحافظة، مشيراً لامتنانه لدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للمنظومة الصحية بشكل عام وبالدعم المقدم من وزارة الصحة والسكان للمحافظة، ولاسيما التعاقد مع كبار الاستشاريين وأساتذة الجامعات، مثمناً الجهود المخلصة التي يبذلها فريق العمل .

قسطرة السويس العام تواصل تدخلاتها الناجحة

جدير بالذكر أنّ وحدة القسطرة بمستشفى السويس العام واصلت تدخلاتها الناجحة أيضاً حيث تمكن فريق طبي منذ أيام من إنقاذ حياة مريض كان يعانى من انسداد في شريان القلب عبر إجراء قسطرة وإعادة ضخ الدم مرة أخرى من القلب إلى المخ.

كما تدخل الفريق لإنقاذ حياة مريضة تعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب ولديها تاريخ مرضي لاستئصال ورم بالثدي الأيسر، من خلال تركيب جهاز منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات بنجاح وأجريت العملية تحت إشراف الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف العام على مستشفى السويس العام.