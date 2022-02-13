إجراء 1065 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء 1065 عملية مجانية في مختلف التخصصات، في الفترة من 1 حتى 31 يناير 2022، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وشملت العمليات، 529 جراحة عيون، و114جراحة مخ وأعصاب، و61 جراحة أورام، و270 قسطرة قلبية، و30 قلب مفتوح، و47 جراحة العظام، و3 جراحات أوعية دموية وقسطرة طرفية، و11 قسطرة بالمخ.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين، في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية لقضاء علي قوائم الانتظار.

18 مستشفى تشارك في المبادرة

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تُنفذ بمشاركة 18 مستشفى داخل المحافظة، وهي المنيا العام، ورمد المنيا، وملوي التخصصي، والتأمين الصحي، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، والكبد والجهاز الهضمي الجامعي، والقلب والصدر الجامعي، والكلى والمسالك البولية الجامعي، ومصر المحبة بمركز بني مزار، والراعي الصالح بمركز سمالوط، ودار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، وسمالوط النموذجي، والمنيا الوطني، والصفوة ببني مزار، ومستشفى رمد بني مزار.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وتطلق مديرية الصحة بالمحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قوافل طبية علاجية مجانية تستهدف القري الأكثر احتياجا التي تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفي عام أو مركزي بجميع مدن المحافظة، ويتم إجراء جميع الفحوصات وصرف الأدوية بالمجان لكافة المترددين من جميع الفئات العمرية.