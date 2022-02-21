سعر اليورو اليوم الاثنين 21-2-2022 في مصر

سجّل سعر اليورو اليوم الاثنين 21-2-2022 تراجعًا سعريًا، في بداية التعاملات اليومية داخل البنوك المصرية المختلفة، وتعد العملة الأوروبية واحدة من العملات الأكثر طلبًا لدى المستوردين المصريين بعد الدولار الأمريكي.

أفضل البنوك لبيع وشراء اليورو اليوم

وصُنِف المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو في مصر بسعر 17.79 جنيه للمواطنين اليوم الاثنين، فيما سجّل بنك البنك المركزي المصري أفضل البنوك التي يشتري منها المواطن اليورو اليوم، بسعر 17.86 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر التراجع في عدد من البنوك المصرية اليوم الاثنين 21-2-2022 حيث سجل في بنك الإسكندرية سعر 17.914 مقابل 17.688 جنيه للشراء، وبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 17.914 جنيه للبيع مقابل 17.713 جنيه للشراء.

كما بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.917 مقابل 17.713 جنيه للشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 17.891 مقابل 17.690 جنيه للشراءوسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 17.942 جنيه للبيع مقابل 17.699 جنيه للشراء في بنك ميد بنك، كما سجّل سعر 17.914 للبيع مقابل 17.713 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي اليوناني، بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.917 مقابل 17.704 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثننين 21-2-2022 بسعر 17.87 جنيه، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.26 ريال، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.17 درهم، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.137 دولار، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 130.76 ين.