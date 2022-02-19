سعر اليورو اليوم السبت 19-2-2022 في البنوك: مستقر لليوم الثاني

واصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 19-2-2022 في مصر الاستقرار لليوم الثاني على التوالي ، وفق آخر تحديث للبنوك.

ويعد اليورو العملة الأوروبية من العملات الأجنبية التي تشهد طلبًا من جانب المستوردين المصريين، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لمصر، ويستحوذ على 30% من حجم تجارة مصر الخارجية، ويستقبل 27% من صادرات مصر، فيما يستحوذ على 34% من إجمالي واردات مصر من العالم الخارجي.

وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر من دول الاتحاد، وبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 1.6 مليار يورو.

1.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا

يأتي بعدها وبالترتيب دول ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، واليونان والتي تستحوذ على نحو 50% من حجم التبادل التجاري لمصر مع الاتحاد، ثم يأتي بعد ذلك كل من هولندا وبلغاريا وبلجيكا، موضحًا أنَّ الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأكبر لمصر بحجم استثمارات بلغ 16 مليار دولار.

واحتل البنك المركزي مكان الصدارة كأفضل البنوك لبيع اليورو بسعر 17.80 جنيه، فيما سجّل بنك مصر أفضل البنوك التي يشترى منها المواطن اليورو بسعر 17.92 جنيه لشراء اليورو.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه في مصر بيعًا وشراءً لليوم الثاني في عدد من البنوك وفق آخر تحديث لها في مصر اليوم، مقابل تباين في السعر شهدته العملة الأوروبية خلال الأسبوع الجاري.

وسجل اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية بسعر 18.03 مقابل 17.84 جنيه للشراء وبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي سعر 17.92 جنيه للبيع مقابل 17.81 جنيه للشراء.

كما بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.94 مقابل 17.72 جنيه للشراء وفي بنك مصر بيع بسعر 17.92 مقابل 17.71 جنيه للشراء أمس الجمعة، وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 17.95 جنيه للبيع مقابل 17.71جنيه للشراء في بنك ميد بنك، كما سجل سعر 17.94 للبيع مقابل 17.73 جنيه للشراء ببنك قناة السويس. وفي البنك الأهلي اليوناني، بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.92 مقابل 17.72جنيه للشراء.