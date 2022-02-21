عاجل.. مصر وفرنسا تنفذان تدريب بحري جوي مشترك «رمسيس 2022»

نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكلاً من مصر وفرنسا التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي «رمسيس 2022»، والذى يستمر لعدة أيام بمصر؛ حيث يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال ).

ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية ، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال) والميج (29).

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكلا البلدين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب (رمسيس 2022) في ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة.