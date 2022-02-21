«التنظيم» ينفذ 8 برامج لتدريب 121 مرشحا لوظائف قيادية في الجهاز

نفذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، 8 برامج تدريبية لـ121 موظفا من المرشحين لشغل وظائف قيادية، على درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة، وذلك في 21 من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومنها، وزارة الموارد المائية والري، الأزهر الشريف، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جامعة الزقازيق وغيرها، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

5 محاور في الاستراتيجية الوطنية للتدريب بالتنظيم والإدارة

ويواصل الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثاني من العام المالي 2021/2022 في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن 5 محاور، وهي برامج: «بداية، المسار الوظيفي، القيادة الوسطى، الإدارة العليا، وبداية جديدة»، وذلك في مقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

وتشمل الخطة التدريبية مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات، التي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة، المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

على الجانب الآخر، حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعداد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة، ويعد الجهاز حاليا الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التقديم في مسابقة المعلمين 2022 أون لاين

جاء ذلك خلال حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أكد أنّ التقديم في مسابقة المعلمين سيكون «أون لاين» عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، وتُطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

ونفى الدكتور صالح الشيخ، علاقة «التنظيم والإدارة» بمسابقات التوظيف التي تجريها الشركات التي تعد وحدة اقتصادية، نظرا لعدم دخولها تحت نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، إلا حال طلبها ذلك من الجهاز.