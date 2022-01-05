طارق شوقي عن تعيينات المعلمين: «مفيش مسابقات.. ونستهدف سد العجز في سبتمبر»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، حقيقة إعلان مسابقة عن تعيين معلمين ومعلمات في وزارة التربية والتعليم، قائلا: «مفيش مسابقة ولا حاجة، الموضوع الجديد أننا شايفين أن فيه مشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة، وهي عجز المعلمين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع ضم فيه الجهات اللي ممكن يكون لها دور في هذا الأمر، ومن ضمنهم إحنا».

وزارة التربية والتعليم لا تزال تحدد احتياجاتها

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc»: «وزارة التربية والتعليم لا تزال تحدد احتياجاتها، وكان الاجتماع يتضمن وزارات المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبيان طلع أن تعيينات المعلمين على رأس اهتماماتنا كدولة وكحكومة وإن شاء الله نجد حل، لكن الحل اللي زي ده مش بيبقى في يوم وليلة».

التعيينات على مراحل

وتابع وزير التربية والتعليم: «التعيينات هتكون على مراحل عبر عدد من السنوات عشان نقلل عجز المعلمين، أول ما يتبلور الحل هنعلنه في وقته على طول، مفيش أي مسابقة قريب، احنا بنحدد الاحتياجات وبنشوف ننفذها ازاي، فيه خطوات بتتعمل، المفروض الدولة تهدف أنها تشعر بحل مشكلة عجز المعلمين بداية من سبتمبر المقبل في بداية العام الجديد».