«التنظيم والإدارة»: «التنمية المحلية» حريصة على تأهيل وتدريب قياداتها

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أهمية دور القيادات المحلية فى إدارة الشأن العام على المستوى المحلى، وفى تحقيق التنمية المحلية، خاصة فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى توفير حياة أفضل لأكثر من نصف سكان البلاد.

ووجّه «صالح»، خلال لقائه عدداً من القيادات بوزارة التنمية المحلية، اليوم، فى ختام الدورة التدريبية التى نظمها مركز الإدارة العامة التابع للجهاز، بعنوان «الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة - العالية - مدير عام»، الشكر إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على دعمه جهود الإصلاح الإدارى والتعاون المُثْمر والفعّال بين الوزارة والجهاز، مثمّناً حرصه على الاستثمار فى القيادات المحلية وبناء وتنمية قدراتهم، والذى يسهم بدوره فى تحسين الخدمات المقدّمة للمواطن.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجهاز رؤية خطة الإصلاح الإدارى، التى تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم، يحسّن إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، الذى هو هدف وغاية الحكومات، كما استعرض محاور الخطة الخمسية، وهى «الإصلاح التشريعى، التطوير المؤسسى، تنمية وبناء القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة»، إضافة إلى ما تم إنجازه فيها.