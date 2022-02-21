التضامن تبحث تطوير القدرات المؤسسية للمجلس القومي لذوي الإعاقة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مها هلالي، مستشار فني وزيرة التضامن لشؤون الإعاقة والتأهيل، ومحمد عبدالوهاب، مدير مكتب المشرف العام.

تطوير القدرات المؤسسية للمجلس القومي لذوي الإعاقة

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تخص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها موضوع تطوير القدرات المؤسسية للمجلس وميكنته بالكامل، وسبل إنفاذ قانون رقم 10 لسنة 2018 وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة القانون، وتشغيل الخط الساخن المرتبط بشكاوى واستفسارات ذوي الإعاقة بالمجلس، كما تطرق الحديث إلى بحث سبل التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل المشاركة في جميع مناحي الحياة بصورة تضمن آليات الدمج والتمكين المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبها، استهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء بتهنئة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس لتوليها مسؤولية المجلس، وأكدت خلال اللقاء تقديم العون الممكن للمجلس، واستشارته في العديد من الملفات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال التنسيق الذي سيتم مستقبلا بين الوزارة والمجلس.

بطاقة الخدمات المتكاملة

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المشكلات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والتي رصدها المجلس أو تلقى شكاوى بخصوصها، فضلًا عن غياب التوعية ببطاقة الخدمات المتكاملة.

وأفادت السيدة نيفين القباج بأنّ وزارة التضامن نظمت لجنة ثنائية مع وزارة الصحة والسكان، لحل المشكلات المتعلقة بالحجز الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بذلك الموضوع، مُضيفة أنّ الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان من أجل القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بإجراء الكشف الطبي أو الوظيفي، مع أهمية الربط الشبكي بين الوزارتين للتحقق من صحة البيانات، كما أوضحت القباج أنّه جرى التعاقد مع 2 من شركات الشحن الخاصة لتسليم الكروت المصدرة حتى باب المنزل.

وأكدت القباج إتاحة الوزارة آلية التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على البوابة الإلكترونية، والتي ستقوم مباشرة بإبلاغ المواطن على تاريخ محدد وعلى مكان عمل الكشف الطبي ويليه الوظيفي، مع إمكانية تحميل المستندات المطلوبة الكترونياً ومتابعة موقف تسليم البطاقة.

لقاءات مجتمعية مع ممثلين عن ذوي الإعاقة

وتطرقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس إلى ضرورة الدعوة لتهيئة وتيسير العديد من الجهات التي تقدم مصالح وخدمات للمواطنين، وأعربت عن سعادتها بعقد لقاءات مجتمعية مع ممثلين عن ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، والحديث عن التحديات التي يواجهونها لبحث سبل الحلول الممكنة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال اللقاء، أهمية الربط الشبكي ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس والوزارات المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، لتسهيل التواصل وإيجاد الحلول الممكنة والسريعة.

وأفادت بأنّ المجلس يعمل خلال الفترة الحالية على وضع خطة للتطوير المؤسسي للمجلس، إضافة إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية، وتنمية الكوادر البشرية العاملة بالمجلس.