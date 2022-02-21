التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 2368 كادرا طبيا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من الموافقة على قرارات تكليف 2368 موظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

ومن ضمن الجهات الإدارية التي شملتها قرارات التكليف: مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مستشفى شرم الشيخ الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة والسكان، جامعتي القاهرة والفيوم، والمركز القومي لخدمات نقل الدم بالمحافظات.

التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان

ذكر جهاز التنظيم والإدارة، في بيان له، أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز، التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بالجنسية المصرية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناءً على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويُبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

موقع الإعلان عن الكادر

يذكر أنه يتم الإعلان عن المكلفين على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتي أُطلقت النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، إذ يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية، كما يمكنهم التقديم إلكترونيا، على موقع البوابة.