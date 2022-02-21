الأكاديمية الوطنية للتدريب تدشن برنامجا متخصصا لموظفي كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، متابعة خطة العمل داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بديوان عام المحافظة، بدعوة من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، للاطلاع على برنامج التدريب المتخصص، الذي صمم خصيصًا من قبل الأكاديمية لفريق عمل مركز استدامة، ليتم الاستعانة به في تدريب الموظفين.

بروتوكول تعاون

وأكد اللواء جمال نور الدين، في بيان صحفي، أنّ التدريب يأتي في إطار برتوكول تعاون مشترك بين المحافظة من جانب، وبين الأكاديمية الوطنية للتدريب من جانب أخر، ويتضمن تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب بالمحافظة.

تعظيم العمل

وأشار، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، إلى أنّ تدريب موظفي استدامة في الأكاديمية الوطنية للتدريب هو نتاج جهد كبير، ودعم من قبل الدولة، ويضع على عاتق المركز مسئولية رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، والارتقاء به ليحقق طفرة نحو الاستثمار في التدريب المقدم لرأس المال البشري.

وأعربت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، عن شكرها الكبير لزيارة المحافظ، و نائبه، لمقر الأكاديمية وتقديم دفعة معنوية لفريق عمل استدامة وحثهم على تقديم المردود الإيجابي المتوقع، علاوة على دعم الأكاديمية الكامل لنموذج مركز استدامة.

حزمة من البرامج

تجدر الإشارة، إلى أنه تم افتتاح مركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، في شهر نوفمبر من العام الماضي، بهدف بداية العام الجديد لإطلاق حزمة من البرامج، والأنشطة التدريبية المتخصصة، وذلك للارتقاء بمستوى العنصر البشري في مراكز المحافظة.