تشديدات أمنية قبل وصول فتاة التيك توك حنين حسام لجلسة محاكمتها

يشهد مجمع محاكم جنايات القاهرة، في التجمع الخامس، تشديدات أمنية قبل وصول فتاة التيك توك حنين حسام، لحضور جلسة إعادة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر.

تعقد الجلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، عدة اتهامات منها إنشاء واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات أخرى لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال استخدام عدد من الفتيات في أعمال منافية للآداب، وذلك بهدف التحصل من ورائهن على منافع مادية.