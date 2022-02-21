كشف ملابسات «جثة ببا» في بني سويف.. خلافات أنهت حياته بـ«سكين»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف، بالعثور على جُثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وبها جروح طعنية في الجسم.

فريق بحث جنائي

وشكلت قوات الأمن فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة «ربة منزل» مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وأصل إقامتها إحدى القرى بدائرة المركز.

ضبط المتهمة

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نظرا لوجود خلافات بينهما، وتعديها عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.