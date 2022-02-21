شعار يوم التأسيس السعودي 2022: «يوم بدينا»

تصدر شعار يوم التأسيس السعودي 2022 اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، والذي يأتي هذا العام في أجواء غير مسبوقة، إذ أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كان قد أعلن أن يوم التأسيس السعودي سيكون إجازة رسمية في المملكة مثل اليوم الوطني السعودي، وذلك للمرة الأولى في البلاد.

إطلاق شعار يوم التأسيس السعودي

كشفت المملكة عن شعار يوم التأسيس السعودي هذا العام والذي يأتي الاحتفال به تحت عنوان «يوم بدينا»، وهي إشارة إلى بداية أو قيام الدولة السعودية الأولى والتي كانت في فبراير من عام 1727، إذ أسس الإمام محمد بن سعود الدولة الأولى والتي اتخذت من منطقة الدراعية عاصمة لها.

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واستمرت الدولة السعودية الأولى حتى عام 1818، وحسب ما أعلنه الإمام محمد بن سعود، فإن الدولة السعودية الأولى كانت دولة إسلامية دستورها القرآن وسنة النبي محمد.

تكوين الشعار

تم تصميم شعار يوم التأسيس السعودي هذا العام بشكل مختلف حيث يظهر رجل سعودي في المنتصف وإلى جانبه راية وحوله مجموعة من الرموز مثل الخيول العربية والسوق والنخيل.

وفي أسفل الشعار كتب يوم التأسيس 1727 (عام تأسيس الدولة السعودية الأولى).

اختلاف شعار يوم التأسيس السعودي عن شعار اليوم الوطني

ربما يحدث لبس لدى البعض حول اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس السعودي، إذ أن كليهما مناسبة وطنية منفصلة، وبالتالي كان هناك شعارا مختلفا ليوم التأسيس السعودي، إذ أن اليوم الوطني يحتفل به بمناسبة توحيد المملكة العربية السعودية وتغيير اسمها بعد أن كانت تسمى مملكة الحجاز وملحقاتها، وكان ذلك في 23 سبتمبر من عام 1932.

وبالتالي فإن لليوم الوطني السعودي الشعار الخاص به الذي يختلف من عام لعام، غير شعار يوم التأسيس السعودي، والذي يأتي تحت كلمتي «يوم بدينا».