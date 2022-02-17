عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي 2022.. مملكة قوية مستقلة حرة

تحتفل المملكة العربية السعودية بـ يوم التأسيس السعودي 2022 لأول مرة، بعد أن صدر مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باعتبار يوم 22 فبراير إجازة رسمية لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة، ولجميع لطلاب في المملكة، في الوقت الذي بدأ فيه السعوديين يبحثون عن عبارات التهئنة بـ يوم التأسيس السعودي 2022.

أمر ملكي بالاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي 2022

وكان قد صدر أمر ملكي، في وقت سابق اليوم، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتبار يوم 22 فبراير المقبل إجازة رسمية، وهو العيد الذي سيجرى الاحتفال به سنويا تحت مسمى «يوم التأسيس» في إشارة إلى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان يوم 22 فبراير إجازة رسمية، احتفاء بتأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي وافق شهر فبراير من عام 1727، إذ كانت بداية عهد الإمام محمد بن سعود الذي أسس السعودية والتي استمرت حتى عام 1818.

عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي 2022

وقد تداولت مواقع ووسائل إعلام سعودية عددا من عبارات التهنئة بيوم التأسيس السعودي 2022، والتي يمكن استخدامها للتهنئة بهذا العيد السعودي الجديد، ومن بين هذه العبارات: «إلى كل مواطن سعودي في هذا الوطن الكبير تهنئة خاصة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، تأسيس الدولة السعودية التي صارت مملكة من أعظم ممالك الأرض اليوم، ذكرى تأسيس عظيمة أيها الشعب العظيم».

كما تضمنت عبارات التهنئة بيوم التأسيس السعودي 2022، عبارة أخرى تقول: «بمناسبة ذكرى تأسيس البلاد المباركة العظيمة، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذه البلاد وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك في المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها السلامة والأمن والاستقرار، عاش الشعب السعودي العظيم».

وشملت عبارات التهنئة بيوم التأسيس السعودي 2022، عبارة: «نتقدم بمناسبة يوم التأسيس السعودي بأسمى عبارات التهنئة والمباركة لجميع أبناء الشعب السعودي العظيم بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، ونقول: «عامًا جديدًا مر على تأسيس الدولة القوية التي آلت إلى مملكة عربية سعودية قوية مستقلة حرة».