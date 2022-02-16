«يوم التأسيس» يجمع أصالة ورامي جمال في حفل غنائي بالسعودية

تستعد الفنانة أصالة، والفنان رامي جمال، لإحياء حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الموافق 22 من فبراير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، وفي إطار الاحتفال بيوم التأسيس السعودي.

حفل أصالة ورامي جمال في السعودية

من المقرر أن يقدم الثنائي، باقة من أغانيهم المختلفة الحديثة والقديمة، بجانب بعض الأغنيات الوطنية، خلال الحفل المقرر أن تطرح الشركة المنظمة التذاكر الخاصة به، بداية من مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7 مساءً.

ترويج لحفل يوم التأسيس السعودي

حرص رامي جمال، على الترويج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشر البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعه بأصالة، معلقا: «جمهور الرياض الغالي، نشوفكم يوم 22 مع أختي الغالية أصالة، في حفل مختلف جدا إن شاء الله، في المناسبة الوطنية الغالية يوم التأسيس».

طرح أغنية «تقول تبغاني»

طرحت أصالة، أغنية جديدة بعنوان «تقول تبغاني» منذ يومين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، مشيرة إلى عبر «تويتر»، إلى أنها تهدي هذه الأغنية إلى زوجها الشاعر فائق حسن.

وحققت الأغنية، نجاحا كبيرا منذ طرحها، إذ تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، كما تخطت النصف مليون مشاهدة خلال يومين من طرحها، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.