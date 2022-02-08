إقالة وزير الزراعة اليوناني من منصبه بسبب فيديو

أقال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الزراعة سبيليوس ليفانوس، بعد ظهور الأخير في مقطع مصور يسخر من جهود حكومية للتعويض عن أضرار ناجمة عن كوارث طبيعية.

وسيحل نائب وزير الحوكمة الرقمية جيورجوس جورجانتاس محل ليفانوس، وسيؤدي النائب عن حزب الديمقراطية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء أمام الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو.

وكان ليفانوس، ظهر في وقت سابق، وهو يضحك تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات، التقط المقطع المصور خلال اجتماع حضره وزير الزراعة، الأسبوع الماضي في اسبرطة جنوبي اليونان.

«ليفانوس» يقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف

وتحدث رئيس الوزراء اليوناني، إلى ليفانوس ليطلب تفسيرا لرد فعله على الإشارة غير المقبولة، وقال بيان حكومي، إن ليفانوس أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها.

وسمع رئيس البلدية، المسؤول الحكومي السابق عندما كان حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس في السلطة خلال الفترة من 2004 إلى 2009، وهو يقول إن «الحزب كان بإمكانه الفوز في انتخابات 2007 رغم الصعاب من خلال تقديم أكياس من المال لتعويض الأشخاص المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب اليونان قبل أسابيع ما أدى لمقتل عشرات الأشخاص».

وظهر ليفانوس في المقطع وهو يضحك، قائلا: إنه سيكون من الصعب مضاهاة هذا الإنجاز الأسطوري.

أثينا تستنكر ما حدث في «دير سوميلا» المسيحي الأرثوذكسي السابق في تركيا

بدورها، أعربت اليونان عن استنكارها لما حدث في «دير سوميلا» المسيحي الأرثوذكسي السابق في تركيا، واصفه الصورة التي أظهرت فرقة موسيقية ترقص داخله بـ الإساءة وتدنيسا للمكان الأثري.

وطالبت وزارة الخارجية اليونانية، أنقرة ببذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه الأفعال، مشددة على ضرورة احترام الموقع المرشح للإدراج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».