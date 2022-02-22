«باق من الزمن 40 يوما».. التوبة والدعاء وصوم شعبان أفضل الأعمال لاستقبال رمضان

40 يوما تفصلنا عن شهر رمضان، هي ما تبقى من شهري رجب وشعبان اللذين ترفع فيهما الأعمال، ويبدأ الكثيرون خلال هذه الأيام الاستعداد للشهر الكريم، وأوضح الداعية الإسلامي على رأفت، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في 10 نقاط الروشتة الكاملة للاستعداد لشهر رمضان خلال الأيام المتبقية من شهري رجب وشعبان.

وقال عضو مركز الأزهر إن التوبة الصادقة، هي أولى الخطوات للاستعداد لشهر رمضان، مضيفا: «فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لهوالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وهي واجبة على الفور، وبما أن المسلم مقدم على شهر عظيم مبارك فإن من الأحرى له أن يسارع بالتوبة مما بينه وبين ربه من ذنوب، ومما بينه وبين الناس من حقوق؛ ليدخل عليه الشهر المبارك فينشغل بالطاعات والعبادات بسلامة صدر، وطمأنينة قلب».

أفضل الأعمال للاستعداد لشهر رمضان

‏وأكد الداعية الإسلامي، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الدعاء من أهم الخطوات للاستعداد لشهر رمضان، مشيرا إلى أنه قد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهرأن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه خمسة أشهر بعدها حتى يتقبل منهم، لافتا إلى أنه من المستحب أن يدعو المسلم ربَّه تعالى أن يبلِّغه شهر رمضان على خير في دينه وفي بدنه، ويدعوه أن يعينه على طاعته فيه، ويدعوه أن يتقبل منه عمله.

‏وأشار إلى أن الفرح بقرب بلوغ هذا الشهر العظيم، تشحن الهمة بالاستعداد للطاعة، مؤكدا أن بلوغ شهر رمضان من نِعَم الله العظيمة على العبد المسلم؛ لأن رمضان من مواسم الخير الذي تفتح فيه أبواب الجنان،وتُغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر القرآن.

قضاء الصيام

‏ودعا إلى ضرورة إبراء الذمة من الصيام الواجب، مستشهدا بما جاء عن أبي سلمة، حيث قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، كما ‏قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.

أحكام الصيام

‏وحث على التزود بالعلم ليقف على أحكام الصيام، ومعرفة فضل رمضان، والمسارعة في إنهاء الأعمال التي قد تشغل المسلم في رمضان عن العبادات، إضافة إلى الجلوس مع أهل البيت من زوجة وأولاد لإخبارهم بأحكام الصيام وتشجيع الصغار على الصيام.

قراءة القرآن

‏وذكر أن قراءة القرآن منذ رجب وشعبان وعدم الانتظار البدء في شهر رمضان فقط، مشيرا إلى ما قاله سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء.‏قال أبو بكر البلخي : شهر رجب شهر الزرع ، وشهر شعبان شهر سقي الزرع ، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع.

صوم شعبان

وأوضح أن الصيام من شهر شعبان استعدادًا لصوم شهر رمضان، لافتا إلى أن بيان الحكمة من صوم شعبان، هو أنه شهر تُرفع فيه الأعمال، وقد ذكر بعض العلماء حِكمة أخرى، وهي أن ذلك الصوم بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفرض، فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض، وكذا يقال في صيام شعبان قبل رمضان.

ودعا الله أن يوفّقنا لطاعته، وأن يحل بيننا وبين معاصيه، وأن يبلّغنا رَمضان ويجعلنا خير من يغتنم هذا الموسم وبقية الحياة.