تزامن الموسم الدراسى مع شهر رمضان أربك حساباتهم

أيام قليلة تفصلنا عن بدء الفصل الدراسى الثانى، ليكون أولياء الأمور على موعد مع جولة جديدة بأسواق المستلزمات الدراسية، وقلق من تحمّل أعباء مادية إضافية، فى ظل استعدادهم لشهر رمضان.

وكشف تجار الأدوات المكتبية فى الغرف التجارية عن ثبات أسعار مستلزمات «التيرم الثانى» هذا العام قياساً بآخر أسعار سجلتها المستلزمات المدرسية «التيرم الأول» من العام الماضى، حيث قال محمد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية لـ«الوطن»: «التيرم الثانى للعام الدراسى 2022 سيكون فى شهر فبراير الجارى، وقياس الأسعار يشير إلى عدم حدوث تحرك فى أسعار المستلزمات المدرسية حتى هذه اللحظة».

70%من الأدوات الدراسية بالمكتبات مستوردة من الصين

وتابع «حسن»: «أغلب المستلزمات صينية، بنسبة تزيد على 70% من حجم البضائع، فضلاً عن بعض الأدوات الأخرى المستوردة من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وغيرها، كما توجد بعض المنتجات محلية الصنع، مثل الكشاكيل والكراسات والأقلام وغيرها».

واستبعد نائب رئيس الشعبة تأثير موسم رمضان على حركة المبيعات فى سوق الأدوات والمستلزمات المدرسية، حيث لا يرى تداخلاً بين المناسبتين، فالفصل الدراسى الثانى يأتى قبيل رمضان بشهر على الأقل، مشيراً إلى أن البيع حالياً يقتصر على تكملة احتياجات الأسر من مستلزمات المدارس، مثل الكشاكيل والأقلام، فى حين أن أغلب المبيعات تتم فى بداية العام الدراسى.

ونصح «حسن» المواطنين بعدم المبالغة فى شراء الأدوات والمستلزمات الدراسية، وشراء الاحتياج الضرورى فقط، حتى لا نخلق أزمة فى المعروض.

وفى سوق الفجالة، كشف خالد حسن، تاجر أدوات مكتبية، أن الفترة الحالية تشهد ترقباً لحالة السوق والأسعار، بسبب قرارات البنك المركزى المتعلقة بالاستيراد، إلا أن الأسعار تشهد استقراراً فيما عدا ورق التصوير، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، مشيراً إلى أن بعض كبار المستوردين يُحجمون عن بيع بضائعهم تحسباً لرفع الأسعار، والبعض الآخر يقوم بتحميل البضاعة 10% بشكل مبدئى، وأن نسبة كبيرة من المستلزمات المطروحة من مخزون «التيرم الأول».

10جنيهات، سعر 12 قلم رصاص، ومثيلها لـ«الجاف»

وتستعرض «الوطن» الأسعار المتداولة للأدوات المدرسية فى سوق الفجالة، حيث يباع 12 قلم رصاص بسعر 10 جنيهات ومثيله «الجاف»، ويتراوح سعر «لانش بوكس» من 9 جنيهات ونصف حتى 20 جنيهاً، «تيكيت» عدد 80 قطعة بسعر 22 جنيهاً ونصف، الجلاد يتراوح سعره بين 6 جنيهات ونصف و10جنيهات، ألوان شمع عدد 12 لوناً بسعر يبدأ من 7 جنيهات ونصف حتى 12 جنيهاً ونصف، الكشكول من 180قرشاً حتى 12.5 جنيه وعدد 20 أستيكة بسعر 12جنيهاً.

5إلى 10% تخفيضاً فى أسعار الكتب الخارجية ببعض المكتبات

أما أسعار الكتب الخارجية، فهناك توافر فى المطروح منها وعروض أسعار وتخفيضات، تتراوح بين 5 و10% فى عدد من المكتبات، كما تلاحظ عدم توافر أى كتب دراسية خاصة بالصف الرابع الابتدائى.