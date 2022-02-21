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محمود مسلم

مجلس الوزراء يصدر قرارين بشأن حماية المنشآت الحيوية والتأمين الصحي

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الوطن
03:07 م | الإثنين 21 فبراير 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أصدَر مجلس الوزراء القرار رقم 61 لسنة 2022 بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة.

كما أصدّر مجلس الوزراء القرار رقم 546 لسنة 2022 باعتبار بعض الأصول من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.

ونُشر القراران في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنا.

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