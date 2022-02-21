بدء أعمال إصلاح محيط دير الأنبا بولا في رأس غارب بعد تضرره من السيول

انتهت أجهزة مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر من عملية إصلاح محيط دير الأنبا بولا بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»،إثر تضرر المنطقة من مياه الأمطار والسيول التي أدت إلى قطع الطريق المؤدي الي الدير وانهيار جزء من السور وقطع التيار الكهربائي وتعطل شبكة المحمول.

وقالت «ماري عياد»، مسؤول منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، الإثنين، إنّ مجلس مدينة رأس غارب استجاب سريعا لاستغاثة الدير بعد انقطاع الطريق المؤدي إليه وتعذر دخول سيارات المياه وانقطاع الكهرباء وتهدم جزء من سور الدير بسبب الأمطار والسيول التي تعرضت لها المنطقة شمال محافظة البحر الأحمر.

رئيس رأس غارب: عودة الحياه الي طبيعتها خلال ساعات

وأفاد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة دفعت بمعدات ثقيلة، لتسوية الأرض وسحب المياه المتراكمة، والتنسيق مع قطاع الكهرباء ومرفق الاتصالات لعودة الأمور لطبيعتها، مشيرا إلى أنّ العمل يجري على قدم وساق وسيتم الانتهاء من رفع آثار الأمطار والسيول خلال ساعات.

الدير يعتذر عن استقبال الزوار

وفي سياق آخر، أفاد بيان لدير الأنبا بولا، برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير، أن الدير اعتذر عن استقبال الزوار بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة والآباء الكهنة والآباء الرهبان وأسر الآباء الرهبان وذلك حتى عيد القيامة المجيد.

وأضاف البيان أن ذلك بسبب التلفيات التي لحقت بالدير والطرق المؤدية إليه بفعل السيول إلى جانب الإغلاق السنوي للدير خلال الصوم المقدس.