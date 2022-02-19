غلق طريق «رأس غارب - الزعفرانة».. السيول جرفت السيارات وقطعت الكهرباء

أعلنت محافظة البحر الأحمر، في بيان لها، اليوم السبت، غلق طريق «رأس غارب - الزعفرانة» في الاتجاهين، وذلك بسبب السيول الغزيرة التي ضربت الطريق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وأدت إلى جرف وانقلاب عدد من السيارات على جانب الطريق.

أمطار وسيول وغلق طريق «رأس غارب - الزعفرانة»

وناشدت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين بتأجيل السفر لحين تحسن الأحوال الجوية وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، عقب الانتهاء من رفع المخلفات وإصلاح آثار السيول.

وأفاد مصدر مسؤل بعمليات البحر الأحمر لـ«الوطن»، بأن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها طربق «الزعفرانة - رأس غارب» تسببت في انقلاب وانجراف 3 أتوبيسات وسيارات، مشيرا إلى نقل عدد من الركاب المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.

أمطار برأس غارب وفصل التيار الكهربائي

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة، وقامت أجهزة المدينة بفصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل.

وقال اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه تم فصل التيار الكهربائي عن مدينتي رأس غارب والزعفرانة لحين التحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى الدفع بالأجهزة والمعدات للتعامل مع السيول وتحديدا المناطق المتضررة للبدء في إصلاحها.