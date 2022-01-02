إعادة فتح طريق «رأس غارب - الغردقة» بعد إزالة آثار السيول

أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، إعادة فتح طريق «رأس غارب - الغردقة» في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح ما أفسدته مياه الأمطار والسيول التي شهدتها مدن المحافظة، بينما ما زال طريقي «رأس غارب - الشيخ فضل» و«الزعفرانة - بني سويف» مغلقين، ومازالت الإصلاحات بهما جارية.

وشهدت بوابة دخول الغردقة الشمالية وكمين رأس غارب تراكم عشرات السيارات والتي تم ََايقافها بالكمين، لسوء الأحوال الجوية على الطرق، فيما كثفت إدارة مرور البحر الأحمر من تواجدها بالطرق، وطالبت السائقين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

غلق طرق وتعطل الدراسة بمدن البحر الأحمر

وكانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت غلق طريق «رأس غارب - الغردقة»، وذلك بسبب الأضرار التي تعرض لها الطريق بسبب السيول، وكذلك الأمر لطريق «رأس غارب - الغردقة»، و«رأس غارب - الشيخ فضل»، و«الزعفرانة - بني سويف».

وقرر محافظ البحر الأحمر تعطيل الدراسة اليوم الأحد، في مدارس الغردقة، إضافة إلى مدارس مدن سفاجا ورأس غارب.