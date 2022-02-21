رئيس جهاز العبور: إقبال كبير من المواطنين لرؤية وحدات مشروع «جنة»

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المدينة لرؤية الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «جنة» للإسكان المتوسط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية.

وأضاف «الغيطي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن عدد الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «جنة» في المدينة 69 وحدة سكنية، ويبلغ سعر المتر 8070 جنيها، فيما يتراوح السعر الإجمالي للوحدة من 864 ألف إلى مليون و321 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لكافة الوحدات، بجانب الانتهاء من كافة أعمال اللاند سكيب وأعمال تنسيق الموقع الخارجي.

المشاريع السكنية المستقبلية في المدينة

وفيما يخص مشاريع الإسكان المستقبلية التي سيتم إنشاؤها في المدينة، قال «الغيطي»، إنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدات سكنية خاصة بمشروع «سكن لكل المصريين»، ولكن لم يحدد عدد الوحدات بعد، منوها بأن الجهاز بانتظار التصميمات والموافقات النهائية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية للبدء في التنفيذ.

مساحة الوحدات السكنية

أشار«الغيطي»، إلى أن مساحة الوحدات السكنية لمشروع «جنة» تتراوح من 100 متر إلى 151 مترا، ويبلغ مقدم جدية الحجز لتلك الوحدات 80 ألف جنيه، ويكون الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ويستمر مدة التقديم من 15 فبراير إلى 8 مارس.

شروط حجز وحدات مشروع «جنة»

حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يكون لديه فرصة في الحصول علي وحدة سكنية من مشروع «جنة»، وجاء ذلك في كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة لحجز الوحدات وجاءت الشروط كالتالي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية

2. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 75 عامًا

3. في حالة إذا كان المتقدم من أصحاب المعاشات فأنه لابد من دفع 40% من قيمة الوحدة السكنية.

4. لابد أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله الشهري عن 10 آلاف للفرد و14 ألفًا للأسرة.

5. يجب سداد قيمة مقدم جدية الحجز بالإضافة إلى أعمال الصيانة.