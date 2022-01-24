تنفيذ 806 عمارات بـ«سكن لكل المصريين» في العبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جار تنفيذ 806 عمارات بمبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور الجديدة، إضافة إلى 96 عمارة بإسكان بديل المناطق العشوائية، مشيرا إلى تقدم نسب التنفيذ، فضلا عن المتابعة المستمرة من مسؤولي الوزارة.

جولة في مدينة العبور الجديدة

وفي السياق ذاته، أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، رافقهم خلالها المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسؤولو الإسكان، الزيارة، بمراجعة خُطة العمل في المشروعات المختلفة بالمدينة ومطابقتها مع الجداول الزمنية المقررة، بهدف دفع العمل بالمشروعات، وتذليل أي معوقات.

سكن لكل المصريين

وأجرى مسؤولو الوزارة، جولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، ومنها: مشروع الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل «إسكان اجتماعي» في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والذي يتضمن تنفيذ 806 عمارات بمساحة 90م2 للوحدة السكنية، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ بهذا المشروع إلى 85%.

كما تم المرور على مشروع إسكان بديل المناطق العشوائية غير الآمنة، الجاري تنفيذه بالمدينة، والذي يضم 96 عمارة بمتوسط نسبة تنفيذ 55%، والمرور على بعض الوحدات السكنية التي انتهى تنفيذها.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ضرورة الالتزام بالمعايير والجودة والعمل على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في المواعيد المحددة، حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

كما تفقد مسؤولو الإسكان، مشروع خزان تكديس المياه سعة 10000م3، والذي سيمكن المدينة من التوسع شرقا ويمد أحياء المدينة المستقبلية والحالية بالمياه بضغط ثابت، مشيدين بسرعة تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز.

وشدد مسؤولو الوزارة خلال الجولة، على الالتزام بالجودة والكفاءة في التنفيذ ومراعاة معايير الصحة والسلامة للعاملين بالمشروعات والالتزام أيضا بالبرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العبور الجديدة.