أستاذ علم فيروسات يكشف 4 سيناريوهات متوقعة لمواجهة متحور أوميكرون

خلال العامين السابقين، منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في نهاية عام 2019، أثار كوفيد 19 رعب الملايين في العالم بسبب ظهور متحورات جديدة باستمرار، الأمر الذي تسبب في تغير الأعراض التي يشعر بها المصابين، بالإضافة إلى احتمالية مقاومة بعض المتحورات للقاحات التي أُعلن عنها.

الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، فسر سبب ظهور متحورات باستمرار، بأنه أمر طبيعي في الفيروسات إذ يحدث تغير في التركيب الجيني بمعدل 2 إلى 3 مرات في الشهر.

أستاذ فيروسات: هناك 4 نسخ من متحور أوميكرون

وأضاف «الشبيني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح » مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على قناة «DMC»، أن متحورات لسلالة فيروس كورونا تنقسم إلى مؤثر وغير مؤثر، ومتحور أوميكرون لديه 4 نسخ من السلالات، بينها سلالة «ba.2»، وهي الأكثر انتشارًا على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وأوضح «الشبيني»، أن زيادة نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون «ba.2» تصل إلى 30%، أي أكثر من السلالة الأصلية نفسها، كما أن عدم وجود توزيع عادل للقاحات ضد الفيروس على مستوي العالم وبالتالى عدم الوصول للمناعة المكتسبة حتى الآن، والذي بدوره يزيد من احتمالية ظهور سلالات جديدة واستمرار انتشاره.

وأشار أستاذ علم الفيروسات، إلى أنّ هناك مجموعة كبيرة من الدول لم تحظَ بنسب عادلة من اللقاح، ووصلت نسبة اللقاح بها إلى 2.5%، ولكن هذا لا يمنع نسبة الخطر على المدى الطويل: «اللقاح لا يمنع فرص الإصابة بالفيروس ومتحوراته، ولكنه يمنع تطور الأعراض، والجرعة الثالثة المعززة من اللقاح تقلل فرص تطور الأعراض بنسبة لا تقل عن 74%».

4 سيناريوهات لمواجهة متحور أوميكرون

وذكر«الشبيني»، عن 4 سيناريوهات متوقعة من قبل العلماء لمواجهة سلالات متحور أوميكرون، وهم كالتالي: