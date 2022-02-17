استشاري مناعة: أوميكرون له 4 طفرات.. والمصاب يمكنه نقل العدوى لـ14 آخرين

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، إن أوميكرون سريع وكثير الانتشار؛ لأنه يتركز في الأغشية المخاطية لجهاز التنفس العلوي، لذا الشخص الواحد يستطيع نقل العدوى إلى عدد من 12 إلى 14 آخرين، منوهةً إلى أن كبار السن العواقب غير غير مضمونة لهم.

وأشارت خلال حديثها مع «الوطن» إلى أن الأكثر عرضة بشكل غير مضمون للعواقب هم فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى السكر والضغط والقلب والسرطان، لذا يجب على هؤلاء إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل دوري، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية وتناول اللقاح والجرعات التعزيزية.

توقعات الحدية من سرعة انتشار أوميكرون

وأضافت استشاري البكتيريا والمناعة أن السلالات الأربع «ba 1 – ba 2 – ba 3 – ba 11»، لم يكونوا آخر التغيرات والتطورات؛ موضحةً أنه طالما هناك انتشار للفيروس يتم نسخ له العديد من الطفرات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك توقعات للفترة التي يتم فيها الحد من شراسة المتحور أوميكرون.

أوميكرون له 4 طفرات

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الشبيني الأستاذ ببرنامج علوم الطب الحيوي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الفيروسات عمومًا، لا تنتهي من التحور، ولا يمكن الجزم بحدوث تطورات أو تنبؤات بما سيحدث لفيروس كورونا، ومن خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، لفت الانتباه إلى أن المتحور أوميكرون حاليًا، يضم 4 طفرات وهم:«ba 1 – ba 2 – ba 3 – ba 11».

«ba 2» أكثرهم انتشارًا

وأشار الأستاذ ببرنامج علوم الطب الحيوي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بأن السلالة «ba 2»، هي الأكثر شيوعًا وانتشارا بين الناس؛ فهي تزيد مرة ونصف عن معدلات انتشار الأوميكرون الأصلي، مشيرًا إلى أنه بمثابة رسائل تحمل جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، الإيجابي حدوث مناعة اجتماعية مكتسبة للجميع لتكون عبارة عن لقاح للجميع، أما الجانب السلبي هو القلق من معدلات الانتشار وزيادة الأعداد بصورة مبالغ فيها.