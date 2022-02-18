«أستاذ أوبئة» ظهور متحور فرعي من أوميكرون BA2 مؤشر لنهاية كورونا

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ الأوبئة وعلم الاقتصاديات، أن ظهور متحور فرعي من المتغير أوميكرون والذي يُطلق عليه «BA2»، يعتبر مؤشرًا يدعو للاطمئان وعدم القلق، ومن المرجح أن يكون المتحور الفرعي لأوميكرون أقل من المتحور أوميكرون نفسه من حيث المضاعفات والأعراض الناجمة عن الإصابة.

المتحور الفرعي لأوميكرون أقل شراسة

وأضاف «عنان» في تصريحات لــ«الوطن» أن المتحور الفرعي لأوميكرون BA2، سيكون أقل في الشراسة من متحور أوميكرون BA1، وأكثر انتشارًا مقارنة بالمتحور الأصلي، مشيرًا إلى أنه في حال أن يحل المتحور الفرعي محل المتحور الرئيس سيكون هذا مؤشرًا لبداية النهاية لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

أعراض المتحور الفرعي لأميكرون ليست خطرة

وتابع أستاذ الأوبئة وعلم الإقتصاديات، أن أعراض المتحور الفرعي لأوميكرون BA2، ليست خطرة مقارنة بالأعراض المصاحبة لمتحور أوميكرون السائد حاليًا، والذي يشكل أغلبية الإصابات التي تُرصد خلال الفترة الحالية في معظم بلدان العالم التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدل الإصابات مع تذبذب في معدل الوفيات.

اللقاح يقلل من خطورة العدوى

وأوضح أن الحصول على اللقاح يساعد في الوقاية من انتقال العدوى الخطيرة، ويقلل من المضاعفات الناتجة عن العدوى بفيروس كورونا.

أهمية الحصول على اللقاح

كما نوه أستاذ الأوبئة وعلم الاقتصاديات، أن الحصول على اللقاح وفقا للجرعات والمواعيد المحددة لكل لقاح، يساعد الجسم على اكتساب الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ويحمي من مضاعفات كورونا الناتجة عن العدوى، مشددًا على أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تساعد على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.