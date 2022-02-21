مفاجآت شركات الاتصالات في رمضان 2022.. عروض وتخفيضات قوية على الإنترنت

تدرس شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية «فودافون - أورنج - اتصالات مصر - المصرية للاتصالات»، تقديم عروض بيعية على باقات الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع شهر أبريل المقبل، إذ من المقرر أن تفصح الشركات عن عروضها وتخفيضاتها خلال أيام.

تخفيضات على الإنترنت بنسبة 100%

وقالت مصادر عاملة بالشركات الأربع لـ«الوطن»، إن الشركات تخطط للاستفادة من ارتفاع معدلات المشاهدة خلال الشهر الكريم، على المسلسلات والبرامج المتنوعة، بهدف زيادة الإيرادات، عبر تقديم تخفيضات تصل إلى 100%، إذ تدرس إحدى الشركات مضاعفة السعات والباقات المقدمة خلال الشهر الكريم.

زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم

بحسب ما أعلنه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، في تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات فى رمضان 2020، فإن هناك زيادة فى استهلاك الإنترنت، والتحميل على شبكات الاتصالات، وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح الجهاز، في تقرير سابق، أن هناك زيادة في استهلاك الإنترنت المنزلي بنسبة 12% في شهر رمضان 2020، لترتفع نسبة زيادة الإنترنت المنزلي إلى 99%، منذ بدء حظر التجوال خلال أزمة كورونا في ذلك العام.

ارتفاع الاستهلاك عبر المحمول بنسبة 17%

كشف التقرير، أن هناك زيادة في استهلاك الإنترنت للمحمول بنسبة 17%، لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الإنترنت المحمول إلى 35%؜ منذ بدء الحظر، إذ كانت الزيادة في تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

إقبال على تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي

طالت معدلات الزيادة أيضا، استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي لتصل إلى 292% خلال شهر رمضان، لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315%

4.95 مليار مستخدم للإنترنت في العالم

وبحسب بعض التقارير العالمية، فإن سكان العالم قضوا 12.5 تريليون ساعة على الإنترنت خلال عام 2021.

وذكرت التقارير أن مستخدمي الإنترنت في العالم، ارتفع إلى 4.95 مليار في بداية عام 2022، وبلغ معدل انتشار الإنترنت الآن 62.5% من إجمالي سكان العالم.