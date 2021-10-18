بدء تركيب خطوط الانترنت فائقة السرعة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

بدأت الشركة المصرية للاتصالات، أعمال تركيب خطوط الإنترنت فائق السرعة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، لزيادة سرعة الإنترنت في محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

وقالت مصادر بالشركة إن العمل بدأ من مدخل مدينة الإسماعيلية ووصل إلى مركز القصاصين على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وأضافت المصادر أن العمل سيستمر قرابة شهر دون تأثر حركة السيارات على الطريق بسبب ضيق مكان الحفر الذي لا يتجاوز 40 سم فقط على جانب الطريق.

سيولة مرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي

وشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي، صباح اليوم الاثنين، سيولة مرورية حتى حدود محافظة القاهرة دون وجود أي عوائق على الطريق.

وانتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطريق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لمتابعة حركة السير على الطريق، فيما أشارت مصادر أمنية إلى تدشين أكمنة لتحديد سرعة السير على الطريق وضبط المخالفين.

وطالب رجال مرور الإسماعيلية سائقي السيارات بالالتزام بالسرعة القانونية المحددة وعدم تجاوز السرعات لعدم التعرض لمخالفة الرادار أو سحب تراخيص السيارة والقيادة، فضلا عن أن الالتزام بالسرعات القانونية يقلل من معدلات الحوادث.

مصادر طبية: لاتوجد حوادث على الطريق

ونفت مصادر طبية بمرفق إسعاف الاسماعيلية تلقي أي بلاغات بوقوع حوادث اليوم بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مشيرة إلى استقرار الحالة المرورية، حيث شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي استقرارا في الأحوال الجوية وانعدام الشبورة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع طقس مشمس ورؤية واضحة على الطريق.