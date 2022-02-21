رئيس الشيوخ يؤكد لرئيس الشورى البحريني قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين.

ازدهار وتنامي العلاقات بين مصر والبحرين

في بداية اللقاء، رحب عبدالرازق برئيس مجلس الشوري البحريني والوفد المرافق له، مؤكّدًا أنَّ ازدهار وتنامي العلاقات بين مصر ومملكة البحرين، يعكس عمقًا استراتيجيًا، وروابط تاريخية، وتكاملًا شاملًا بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد عبدالرازق بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه جميع القضايا، مؤكّداً حرص مصر على تعزيز التعاون الوثيق والمتميز مع مملكة البحرين على شتي الأصعدة لاسيما على المستوي البرلماني.

عبدالرازق: العلاقات المصرية البحرينية نموذجية

وأضاف عبدالرازق أنَّ العلاقات المصرية البحرينية تعتبر نموذجية، وتكتسب أهمية خاصة على المستويات كافة، خصوصًا مع ما يشهدها البلدان الشقيقان من تعاونٍ ثابت، وتنسيق مشترك في جميع المجالات.

وأشار عبدالرازق إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مضيفًا أنَّ المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار والتي يتشرف برئاسة مجلس الأمناء بها وتضم نخبة من القامات القضائية والقانونية في الدول العربية، تعتبر من النماذج الناجحة للعمل العربي المشترك.

من جهته، أكّد رئيس مجلس الشورى البحريني اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مشيدًا في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كل ربوع مصر الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمن رئيس مجلس الشورى البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك نحو مزيد من الازدهار.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفير عمرو عبدالوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.