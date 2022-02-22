حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجوزاء، بقدرتة الكبيرة على تكوين حياة اجتماعية صاخبة، أنه شخص اجتماعي بشكل كبير، ولديه العديد من الاصدقاء داخل وخارج العمل.

مميزات مولود الجوزاء

كما يتميز مولود برج الجوزاء، أنه شخص رومانسي وعاطفي، ويجب أن يحصل على الاهتمام الكامل من الطرف الآخر، كما أنه مخلص جدا في علاقاتة العاطفية، ولديه القدرة على مواجهة أي تحديات تواجه في حياته، وهو شخص داعم لأصدقائه وأفراد أسرته، يستطيع أن يعطي نصائح جيدة للآخرين، كما لديه القدرة على حل مشاكل الآخرين.

عيوب برج الجوزاء

شخص فضولي، يحب أن يتدخل في حياة الآخرين، ويسعى لمعرفة أخبار جميع من حوله، حتى الخاصة والشخصية منها، وهذا ما يجعله مرفوضا ممن حوله، كما يجعلهم يتعاملون معه بحذر شديد.

حظك اليوم مولود برج الجوزاءعاطفيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد بضرورة الحذر الشديد في مناقشة قضية معلقة بينك وبين شريك حياتك، وألا تتخذ قرارات سريعة، كما يجب ألا تكون سريع الانفعال أثناء هذه المناقشة، كما تنصحك بالاحتفاظ بأخبارك الشخصية لنفسك ولا تعلنها حاليا لأي فرد، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تؤكد لك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر يتنافر اليوم مع أورانوس، وذلك في منزلي الصحة، لهذا عليك الاهتمام بنفسك وبحالتك الصحية، كما يجب عليك اليوم أن تقوم بتنظم جهودك، وتتبع نظاما صحيا مفيدا لك.