حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تقدّم بلا خوف

فضلا عن الشجاعة التي يمتاز بها برج الجوزاء، إلا أنه يملك الكثير من الصفات والخصال الحميدة فهذا المولود لدية القدرة العالية على التعلم بشكل سريع، كما أنه مرح ومنفتح على الأخرين ويفضل خوض الرحلات والمسارات التي تضفي في نفسه حس المغامرة والتشويق ففي، ويمتلك القدرة على اقتناع من حوله بآرائه ومعتقداته ولذلك ينجح هذا المولود في مهن بعينها كالدبلوماسية.

تولي المهمات القيادية والإدارية يسعي له دائما أصحاب برج الجوزاء، فتجده يسعى إلى استغلال ذكائه من أجل إنجاز مهماته بدقة عالية واحترافية كبيرة كما أنه من الأشخاص الذين لديهم استعداد لتعريض حياته للخطر من أجل زيادة مخزونه الثقافي والتعرف على أسرار الكون المحيط به، ولا يتردد عن مساعدة الآخرين ويسعى لتقديم جميع ما بوسعه من أجل تلبية احتياجات من حوله.

وجاءت توقعات برج الجوزاء اليوم على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بأن تعبر اليوم عن أفكار خلاقة وتحفيزية لمن حولك.. تقدّم بلا خوف.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وفق حظك اليوم الأحد على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء، فإن القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على تحقيق التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر.

مشاهير برج الجوزاء

وينتمي الكثير من المشاهير لبرج الجوزاء، وأبرزهم كل من الممثل محمد عوض، يونس شلبي، محمود عبد العزيز، محمود مرسي، نجاح الموجي، الممثل الأمريكي مورجان فريمان، الممثلة الأمريكية مارلين مونرو، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، زبيدة ثروت، هالة صدقي، سعاد حسني، راغب علامة، والمطرب السعودي محمد عبده، عبد الحليم حافظ، المطربة اللبنانية دينا حايك، والإعلامي اللبناني نيشان.