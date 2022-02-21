حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء، هو شخص يتميز بالذكاء الشديد، خفيف الدم كما يطلق عليه، حيث إنه يحب الفكاهة والضحك، ويحب الأشياء الجديدة، كما أنه شخص مغامر يعشق السفر والمغامرات، كثير ما يفضل أن تكون شريكته من مواليد برج الميزان، حيث إنه شديد التوافق مع هذا البرج، كما يتوافق بشدة مع مواليد برج الجدي لأنه شخص شديد العقلانية والهدوء، وهذا ما يحتاجه لدعم حياته المهنية.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن عطارد اليوم في منزل الحظ بالنسبة لك مولود برج الجوزاء، وهذا ما سوف يمدك الطاقة، مما يساعدك على اليقظة والحضور، ويزيد من قدرتك على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة التحرك بكل نشاط في إنجاز مشروعاتك المستقبلية، لأنه وفق حظك اليوم فإن القمر في منزل العمل، مما يساعدك على التحرك بحيوية ونشاط، واستغلال موهبتك التنظيمية، وقدرتك على التفاوض في إنجاح مشروعاتك.

مميزات مولود برج الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء، أنه شخص سهلة الحياة معه، غير غامض، يتحدث بتلقائية وسهولة، يبوح دائما بكل ما يجول في خاطره، كثير ما يلجأ لأصدقائه في أي مشكلة يواجهها، يتقبل النقد بسهولة، كما أنه شخص اجتماعي ويحيط به الكثير من الأصدقاء، يتقبل نصائح الآخرين بكل سهولة، وهو رومانسي وعاطفي، ويحب أن يعيش قصة حب كاملة مع شريك حياته.

عيوب مولود برج الجوزاء

من أكثر عيوب مولود برج الجوزاء، أنه شخص لديه فضول شديد بالنسبة للآخرين، يحب أن يعرف الأسرار الخاصة بجميع أصدقائه وزملائه في العمل، هذا يضعه في الكثير من المواقف المحرجة، بسبب إزعاج الآخرين.