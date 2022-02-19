حظك اليوم برج الجوزاء السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحتل برج الجوزاء الترتيب الثالث في الأبراج الفلكية، ويبدأ البرج من مواليد 21 مايو حتى 21 يونيو، ويأتي البرج في نهاية الربيع حيث أن أوراق الأشجار تصبح أكثر خضرة، ورمز البرج هو توأمان يرقصان ويمسكان بيد بعضها، وذلك وفق كتاب فلسفة الأبراج لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

وجاءت توقعات البرج اليوم على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة الاجتماع مع شركاء العمل لفتح مشاريع مشتركة، حيث أن الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا وسحرا، وعليك أن تستغل ذلك لكي تصل لأفضل درجات النجاح في حياتك، وتكون ظروفك المادية جيدة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو أحبائك وأصدقائك، حيث أن القمر يرفع معنوياتك، لذا عليك أن تستغل ذلك وتقضي أوقات سعيدة ومبهجة مع من تحب لكي تشعر بالسعادة وتوثق علاقتك بأحبائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم السبت 19 فبراير الحالي.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء بالقدرة على تكوين الكثير من الصداقات فهو اجتماعي بدرجة كبيرة ويحب أصدقاءه، كما أنه يتمكن من مواجهة التحديات التي تحفز عقله، لكي يصل لكل ما يريد في حياته العملية، وأيضا العاطفية.

وهو فضولي بدرجة كبيرة تدفعه للبحث عن كل شيء، ما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء من حوله، وبذلك يشارك الآراء مع غيره، كما أنه داعم لأصدقائه وأحبائه فهو يعطي نصائح جيدة للغير وخصوصاً في الأمور الاجتماعية، ويُساعد الآخرين على التخلص من اكتئابهم من خلال الفكاهة وحس الدعابة الذي يتميز به.