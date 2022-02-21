رئيس «إسكان النواب»: تنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات إلى أفريقيا

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السنوات الـ7 السابقة، شهدت تنمية كبيرة بمختلف نواحيها، وفيما يخص سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، إذ يشكل التوجه نحو أفريقيا تحديا مهما وضروريا، اهتمت به القيادة السياسية، وعملت على دعمه بكل الصور، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

قطاع المقاولات

تابع حمودة، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: «نجحت الدبلوماسية المصرية، في أن تستعيد الكثير من دور مصر الريادي في القارة السمراء، بعد أن استعادت مكانتها الطبيعية في الاتحاد الأفريقي، وعمدت إلى توطيد علاقتها وشراكتها السياسية والاقتصادية بالمنظمات الهيئات التابعة للاتحاد، وكذلك العديد من الدول الأفريقية التي أصبحت مصر لديها مثالا يحتذى به من حيث تجربة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد».

مجلس النواب

قال النائب عماد سعد حمودة، إن قطاع المقاولات المصري، عليه أن يستغل الطفرة الكبيرة التي يعيشها قطاع التشييد والبناء بشكل عام، في مختلف المحافظات بصورة سريعة وشكل مكثف، لكي يكون له تواجد في العديد من الدول الأفريقية.

وشدد حمودة، خلال كلمته على ضرورة أن يعزز قطاع المقاولات من تواجده الفعلي في دول أفريقية أخرى، مثل تنزانيا وأوغندا، شهدت نجاحات لشركات مصرية في تنفيذ مشروعات المقاولات والطاقة والكهرباء.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مستوى التطلعات لدينا في مجال تصدير المقاولات إلى الدول الأفريقية، ما زال أعلى بكثير من الواقع الفعلي لحجم المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات المصرية، في تلك الدول، متابعا: «آن الأوان أن نتحرك سريعا، من أجل المنافسة في هذه السوق الواعدة، مستغلين حجم الأعمال المتنامي في العديد من الدول الأفريقية، وكذلك ما نتمتع به من وسائل وسبل دعم تمنح شركاتنا مميزات نسبية، مثل اتفاقيات التجارة الإقليمية والثنائية والموقع الجغرافي».