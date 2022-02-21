جبالي لـ النواب: استعدوا لمناقشة تعديلات «الإيجار القديم» للأشخاص الطبيعيين قريبا

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس، تدوين وإعداد اقتراحاتهم وتعديلاتهم، استعدادا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى «الأشخاص الاعتبارية» إن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين سيتم طرحه للحوار المجتمعى، فاستعدوا جيدا.

فرصة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

وكشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أسباب إعطاء الحكومة فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وقال إن الحكومة ارتأت إعطاء مهلة زمنية للإخلاء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا.

ووفقا للتعديلات تمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ القانون لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين الاشخاص الاعتبارية والملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنين بالقانون من خلال تحديد القيمة الايجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون «5 سنوات» حال امتناع المستأجر عن ذلك.