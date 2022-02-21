أبرز نتائج أعمال اللجنة المصرية الأردنية في دورتها الـ30 «فيديو جراف»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، فيديو جراف، يسلط الضوء على انطلاق اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية الأردنية

وتطرق الفيديو إلى أهم مجالات التعاون المستهدفة ضمن أعمال الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذلك أهم نتائج الدورة السابقة، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، العام الماضي، بحضور الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن.

يذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، انطلقت عام 1985، وساهمت منذ ذلك الحين في توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والأردن في شتى المجالات، وتعد أكثر اللجان انتظامًا من حيث دورية الانعقاد.

واستعرض الفيديو أوجه تنامي العلاقات المصرية الأردنية، خاصة الشق الاقتصادي، وكذلك ما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ملف إنتاج وتوزيع الطاقة والكهرباء، الذي أفرزته أعمال اللجنة المصرية الأردنية على مدار دوراتها السابقة.

الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمس، أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، على المستوى الوزاري، بحضور يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، تزامنًا مع استقبال رئيس الوزراء لنظيره الأردني، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، اليوم الإثنين.