«التموين» تقاضي 476 محلا لمخالفة تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022

حررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال حملاتها التفتيشية على المحال التجارية المشتركة في تخفيضات الأوكازيون الشتوي، 476 محضرا ضد المحلات المخالفة للقانون، سواء المحلات المشتركة في التخفيضات دون تصريح أو المحلات المعلنة عن تخفيضات وهمية للمواطنين، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

مخالفات محلات الأوكازيون الشتوي

من جانبه، أوضح أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر التي تم تحريرها هي محاضر مجمعة من قبل حملات التفتيش من الوزارة ومديريات التموين على مستوى المحافظات على محلات الأوكازيون الشتوي، مشيرا إلى أن قائمة المحاضر التي حررتها حملات الوزارة ومديريات التموين على مستوى الجمهورية خلال الثلاثة أسابيع الماضية حول مخالفات المحلات بشأن التخفيضات، والتي جاء مجملها 476 محضرا، مقسمة كالتالي:

- تحرير 124 محضرا لإعلان تخفيضات وهمية للمواطنين.

- تحرير 346 محضرا ضد المحلات التي اشتركت في الأوكازيون دون الحصول على تصريح مشاركة من مديرية التموين التابع لها المحل.

- تحرير 8 محاضر لمحلات لم تعلن عن نسب التخفيضات المتاحة بها للمواطنين ولم تعلن عن أسعار السلع.

- تحرير محضر ضد محل لم يقم بكتابة التخفيضات باللغة العربية طبقا لما يقره القانون.

عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون حتى الآن

ونوه «أبو الفضل»، في تصريح لـ«الوطن» إلى وصول عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2022، إلى 3425 محلا تجاريا، وذلك على مدار الثلاثة أسابيع الماضية منذ بدء الأوكازيون يوم 7 فبراير الجاري، والذي يستمر حتى 7 مارس المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي أصدر تعليماته لمديري المديريات بتكثيف حملات التفتيش على جميع المحلات التجارية المشتركة في تخقيضات الأوكازيون، للتأكد من جدية التخفيضات الوهمية للمواطنين.