«التموين» تكشف مميزات أوكازيون 2022: منتجات جديدة وتخفيضات 60%

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أوكازيون هذا العام مختلف عن كل السنوات الماضية، فالمتعارف عليه أن الأوكازيون يكون على الملابس فقط وهذا ما حدث في السنوات الماضية، بينما الأوكازيون العام الجاري يشمل الملابس والأحذية والمشغولات الجلدية، فضلًا عن الأدوات المنزلية المعمرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ناس بلدنا»، مع الإعلامي محمد عثمان، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

الأوكازيون يُعد فرصة كبيرة لكل مواطن

وأضاف «خليل»، أن الأوكازيون الذي يبدأ بعد غد الاثنين، يُعد فرصة كبيرة لكل مواطن، إذ يُتيح الأوكازيون للمواطنين شراء السلع اللازمة له بتخفيضات هائلة تتراوح ما بين 30 و60%، فضلًا عن الجودة العالية للمنتجات، مؤكدًا أن المواطن يستفيد من الأسعار المخفضة والجودة العالية، والتاجر يستفيد في الترويج والدعاية لنفسه بالإضافة إلى التخلص من الموديلات القديمة، كما أن الدولة تستفيد أيضاً من خلال الترويج للتجارة الداخلية في مصر.

الأوكازيون فرصة لترويج التجارة في مصر

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن الأوكازيون فرصة لترويج التجارة في مصر، وعرض السلع المتنوعة بتخفيضات، «كل محل بيعرض أفضل المنتجات والسلع اللي عنده»، ويجري افتتاح الأوكازيون الشتوي والصيفي مرتين خلال السنة، مؤكدًا أن من يرغب من أصحاب المحلات التجارية في التقدم للمشاركة في الأوكازيون فعليه التقدم ببطاقة ضريبية وسجل تجاري وصورة البطاقة الشخصية لمديرية التموين التابع لها بهذه الأوراق وبدون أي رسوم نهائيًا.

مراقبة أسعار المحلات قبل الخصم من خلال الفواتير المقدمة

وأوضح أن التاجر أو صاحب المحل ملزم بوضع لافتة تبين أنه مشترك في الأوكازيون بالإضافة أيضا لتعليق التصريح الخاص بالمشاركة في الأوكازيون ووضع أسعار السلع قبل الخصم وبعده، محذرًا من تقديم تخفيضات وهمية خلال فترة الأوكازيون، إذ تصل غرامة القيام بهذا الأمر لـ«مليون جنيه أو أكثر»، وتجري مراقبة أسعار المحلات قبل الخصم من خلال الفواتير المقدمة، ومراقبة الأسعار المعلنة بعد الخصم أيضا.