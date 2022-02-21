دموع بسنت شوقي بسبب محمد فراج فى «برومو» حلقتهما مع «أنس بو خش»

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الخاصة بالثنائي الشهير الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، مع الإعلامي أنس بو خش، والذي يتم بثها أون لاين عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

بسنت شوقي تبكي مع أنس بو خش

وينتظر الجمهور الحلقة، خاصة بعدما كشف الإعلامي أنس بو خش عن جزء صغير من الحلقة عبر ستورى صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث ظهرت الفنانة بسنت شوقي فيه وهى تبكي بسبب سؤال وجهه لها زوجها محمد فراج.

حيث قال «فراج» لها خلال البرومو: «حبيبتي ده أول سؤال»، لترد بسنت وهى منهارة فى البكاء قائلة: «خلولي الأسئلة السهلة، الناس بتشوف بس الريد كاربت واللوك واليوتيوب بس مبتشوفش اللى ورا».

واكتفى «أنس» بالكشف عن هذا الجزء الصغير فقط من الحلقة المطولة التي سجلها معهما، والتى من المقرر بثها عبر «يوتيوب» غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات.

يذكر أن أنس بو خش كان قد كشف عن عدد من الصور الخاصة بالحلقة منذ أيام عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «الحبيبان المفضلان في الساحة الفنية محمد فراج وبسنت شوقي، هما ممثلان مصريان مشهوران لكن هذه المرة لن نراهما على السجادة الحمراء فحسب، بل على مقعد برنامجنا معا، ترقبوا الحلقة القادمة الثلاثاء 9 مساءً بتوقيت الإمارات».

آخر أعمال بسنت شوقي

يذكر أن الفنانة بسنت شوقي تشارك خلال هذه الفترة فى فيلم «أهل الكهف» والتي تشارك فيه بجانب خالد النبوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وغادة عادل وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.