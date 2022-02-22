سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 22-2-2022

تراجع وارتفاع أسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة الماضية، يدفع كثير من المواطنين، خاصة الراغبين في شراء هدايا أو الخطبة والزواج للبحث عنه في محلات الصاغة، وذلك بعد أن توقع خبراء المعدن الأصفر محليا وعالميا ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 وغيره المشغولات الذهبية، على خلفية ما يثار بشأن اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يترتب عليه من تأثر الكثير من السلع وفي مقدمتها الذهب.

وتقدّم بوابة «الوطن» لقرائها أسعار الذهب، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، لتسهيل الأمر على المواطنين يوميا في رحلة البحث عن أسعار الذهب في ظل حالة التخبط في الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية نحو 830 إلى 832 جنيها.

أسعار الذهب اليوم محليا

- سجل سعر الجنيه الذهب من 6640 إلى 6656 جنيها.

- وصل سعر كيلو الذهب اليوم من 948,571 إلى 950,857 جنيه.

- سجل عيار 18 نحو 711 إلى 713 جنيها.

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 949 إلى 951 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

أما عن أسعار المعدن الأصفر في أسواق المال، فسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 844.42 جنيه و53.76 دولار، أما عيار 24 نحو 965.02 جنيه و61.44 دولار، وعيار 18 نحو 723.78 جنيه و46.08 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,755 جنيه 430.12 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 965,023 جنيه و61,444 دولار.

نصائح بشأن بيع وشراء الذهب

وفي سياق متصل، قدّم تجار الصاغة نصائح للمواطنين الذين يواجهون حيرة كبيرة حول أيهم أفضل البيع أم الشراء خلال تلك الفترة، ونصح التجار ببيع جزء من مدخراتهم المستثمرة في الذهب خلال الأسبوع الجاري، للاستفادة من الارتفاع الكبير الجرام لجني الأرباح، خاصة أنّ المعدن النفيس يربح أسبوعيا نحو 2% في سعر الجرام.