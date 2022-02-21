تراجع سعر الذهب 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 21-2-2022

شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 5 جنيهات منتصف تعاملات اليوم الاثنين 21-2-2022، محليا، وتراجع عالميا، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، وتراجع شهية المضاربين تجاهه.

سعر الذهب عالميًا

وسجّلت الأوقية اليوم الاثنين 21-2-2022 منتصف التعاملات اليومية سعر 18.95.49 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.94 دولار، وسجل عيار 22 سعر 55.86 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.32 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 45.70 دولار.

سعر الذهب محليا

وسجّلت أسعار الذهب محليا منتصف تعاملات اليوم الاثنين 21-2-2022 سعر 944 جنيها مقابل 949 جنيهًا أمس للعيار 24 في محلات الصاغة، وبيع عيار 21 الشعبي بسعر 826 جنيهًا، وسجل عيار 18 سعر 710 جنيهات، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و608 جنيهات.

أسباب تراجع سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم

وتراجع الطلب على المعدن النفيس عالميا لعدة أسباب من أهمها إعلان الرئيسين الأمريكي والروسي عن عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، مما هدأ من حدة التوترات العالمية حيث تؤثر التقلبات والتوترات العالمية على سعر المعدن الأصفر.

وفى سياق آخر تعرض الذهب لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال مارس المقبل، حيث يرفع من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، مما يخفض جاذبية حيازته أمام السلع والمعادن الأخرى.

تراجع الذهب بنسبة 0.51%

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة بلغت حوالي 0.51% أي 1.888.76 دولار تقريبا، كما انخفضت بنسبة ملحوظة عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة.

أسعار المعادن

وسجلت أسعار المعادن النفيسة تباينا، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% ووصلت إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1069.87 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.6% ليسجل 2308.23 دولار أمريكي.