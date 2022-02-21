«التموين» تعلن تفاصيل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، يأتي في إطار توجيهات ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن هذة المدينة لن تكون بديلا أو نقلا للصاغة القديمة، وأن العمل مستمر في تلك المنطقة دون المساس بها، مشيرا إلى أن المشروع الجديد هو مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي، وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

الانتهاء من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب

ومن جانبه أعلن الدكتور إلهامي الكرداني مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب على أن يتم مناقشة تلك التصميمات وتعديلها مع كافة الجهات ذات الاختصاص في سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية، مؤكدا على أن مدة تنفيذ المشروع بعد التوافق على كافة عناصره لن تزيد عن عامين.

جاء ذلك خلال فاعليات الحلقات النقاشية لليوم الثاني لمعرض «نبيو» للمشغولات الذهبية والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية، وأشار إلى أن التصميمات الهندسية تتضمن إقامة المشروع على مساحة 150 فدان ومدة تنفيذه تصل إلى عامين، وتم اختيار موقع المدينة لما تتمتع به من تفرد اقتصادي كما تم مراعاة كافة الاحتياجات اللوجيستية لخدمة المشروع.

تقسيم المراحل بمدينة الذهب

وأوضح أن المرحلة الأولى ستقام على مساحة 60 فدان، وتتضمن 4 مناطق، الأولى المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 مترا مربعا، بنحو 88 ورشة، و50 مترا مربعا بنحو 112 ورشة، و70 مترا مربعا بنحو 64 ورشة، و100 متر مربع بنحو 96 ورشة، و300 متر مربع بـ324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم إنشاء 25 مصنعا منهم 20 مصنعا على مساحة 1250 مترا مربعا (دور وميزانين)، و5 مصانع على مساحة 560 متر مربع وسيتم طرحهم بنظامي الإيجار وكذلك بنظام التمليك، حسب متطلبات المصنعين والتجار.

وأضاف «الكردي» أن المنطقة الثانية تضم متحفا ومركزا للتصميم والإبداع بمساحة كلية 3760 مترا مربعا، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها، بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة لمنطقة عرض وبيع ومركز للخدمات اللوجستية على مساحة 2800 متر، بالإضافة إلى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع، وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافيتريات على مساحة 2100 متر مربع.

وأضاف أن المنطقة الثالثة إقامة المنطقة التعليمية والتى تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 إلى 500 طالب، مع جزء داخلي (المنطقة التعليمية) على مساحة 16.675 ألف متر مربع.

تنسيق شعبة المشغولات مع وزارة التموين

من جانبه قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يتم التنسيق مع وزارة التموين لتقديم مقترحات تجار ومنتجي المشغولات الذهبية لمناقشتها وتلبية متطلباتهم الخاصة بالتصميمات الهندسية وطرق التشغيل الإنتاجية وقواعد التقديم والحصول على مصانع أو ورش إنتاجية بالمشروع قبل وضع المخطط النهائي، والإعلان عن تفاصيل بدء الإنشاءات.

وأشاد «ميلاد» بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، لدعم منتجي وتجار المشغولات الذهبية والعمل على التواصل المستمر لدعم هذا القطاع الإنتاجي والتجاري الهام، كما أكد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورا هاما ومحوريا في استقبال مقترحات كافة عناصر سلسة الإنتاج للمشغولات الذهبية ومناقشتها للمساهمة في تصدير المشغولات الذهبية المصرية في شكل منتج كامل الصنع بدلا من تصدير الخام النفيس.