«الهجرة»: ضم أسر المصريين والدارسين بالخارج لوثيقة التأمين قريبا

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، حيث تم استعراض جهود وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج ودمجهم في عملية التنمية.

رحب النائب كريم درويش بالسفيرة نبيلة مكرم، في بداية الاجتماع، مثمنا جهود وزارة الهجرة في كافة الملفات التي تعمل بها وخصوصا المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب، و«اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية والعربية وتحصين شبابنا في الخارج.

67 ألف مصري مشترك بوثيقة التأمين

واستهلت وزيرة الهجرة كلمتها، خلال الاجتماع، بالحديث عن أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة الرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بداية من يناير 2022، معلنة أنه سيتم التعاون قريبًا مع الهيئة العامة الرقابة المالية، لضم أسر المصريين بالخارج والدارسين بالخارج للوثيقة، مشيرة إلى أن عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين بلغ عددهم 67 ألف مصري بالخارج منذ بداية تطبيقه.

الاستعدادات لـمؤتمر «مصر تستطيع 6»

وتطرقت السفيرة نبيلة مكرم إلى التحضيرات الجارية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية، مؤكدة أهمية هذه النسخة كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، أكدت الوزيرة أن هذا الملف ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، وتم تحقيق نجاح كبير به بفضل تعاون كافة مؤسسات الدولة، حتى أشادت كافة الجهات والمؤسسات الدولية بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، وللحفاظ على النجاح، فقد أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «مراكب النجاة» للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة العمل المتواصل في ملف شباب المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم والذي يأتي كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمصر للشباب، فيتم العمل على برامج للجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج وشباب الدارسين بالخارج، ولقائهم كافة المسئولين والوزراء، لتوضيح كافة الحقائق لهم، وتحصينهم ضد ما يتم الترويج له عن الدولة المصرية بالخارج، مؤكدة أنه لا يوجد مستشارين للوزارة بالخارج.

الهجرة: «اتكلم عربي» هدفها الحفاظ على الهوية الوطنية

وتابعت الوزيرة قائلة إنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي تعد جرس إنذار للحفاظ على اللغة العربية وثقافات وهويات وقيم وتقاليد مصر، مؤكدة أن المبادرة لاقت ترحيبًا شديدًا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت بإطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة الذكية، لافتة إلى أنها ليست مبادرة لمحو الأمية ولكن للحفاظ على هويتنا والاهتمام باللغة العربية.

وخلال الاجتماع اقترح النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة أعضاء اللجنة في الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزيرة الهجرة للمحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة «مراكب النجاة»، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع الشباب يحتاج إلى التكاتف والتعاون بين البرلمان والحكومة، وخصوصًا في هذا الملف المهم، وبدورها رحبت الوزيرة بالاقتراح، لافتة إلى أن كافة الزيارات التي قامت بها للمحافظات شارك بها السادة أعضاء البرلمان ممثلي المحافظة نفسها.