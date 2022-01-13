«الهجرة» تنشر رابط تحميل تطبيق «اتكلم عربي».. يضم موادا تعليمية

تعد مبادرة «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستهداف الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من أجل الحفاظ على الهوية واللغة العربية من الطمس، وتستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

فتح آفاق التعاون بين الأجيال المختلفة بالدول المضيفة بالخارج

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة، والتي تستهدف أبناء المصريين بالخارج، لجعلهم على تواصل دائم مع وطنهم الأم مصر، من خلال الحفاط على اللغة والهوية العربية.

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى أن مصر سابقة في ربط أبناء المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالوطن المصري، خاصة من هم من الجيلين الثاني والثالث، وذلك من خلال الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية، وفتح آفاق التعاون بين الأجيال المختلفة بالدول المضيفة بالخارج.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن تطبيق «اتكلم عربي» يتميز بعدد من المزايا، منها القصص والأغاني التي تناسب الأطفال، لربطهم بالتراث الثقافي العريق، بالإضافة إلى المزج بين اللهجات العربية عند المغتربين، ولم شمل الأسرة بأنشطة تفاعلية، وإتاحة التسابق بين المشتركين والوصول لترتيب عالمي، كما تم إتاحة نحو 500 كتاب لأبناء الجيلين الثاني والثالث، ضمن التطبيق.

المزج بين اللهجات العربية عند المغتربين ولم شمل الأسرة

ونشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رابط تحميل تطبيق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر اندرويد، وايفون، حيث يمكن لأولياء الأمور في داخل مصر أيضا الاستفادة من المحتوى بتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة، وزيارة التطبيق من حين لآخر بكل سهولة.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يمكن تحميل تطبيق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

من خلال هذا الرابط للهواتف الأيفون:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050

بينما يمكن تحميل تطبيق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، من خلال هذا الرابط للهواتف الاندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems