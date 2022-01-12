«مكرم»: حرصنا على عرض مبادرتي اتكلم عربي ومراكب النجاة في منتدى الشباب

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عقد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وفي المستقبل القريب انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، الذي نستعد له، يدل على نجاح الدولة، فالدولة لم تتوقف، ولم يتأجل ولم يتعطل حتى مع جائحة كورونا، في ظل ما مر به العالم.

نعد لانعقاد النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»

أضافت «مكرم»، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، في شرم الشيخ، اليوم، أن استدامة انعقاد مثل هذه المؤتمرات في ظل هذه الإجراءات نجاح أكبر، لأن الاستدامة في الظروف الطبيعية مُرضي، لكن الاستدامة في هذه التحديات، هو النجاح الأكبر.

وكشفت عن تفاصيل جناح الوزارة في منتدى شباب العالم، قائلة إن الوزارة حرصت على عرض كل المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، إضافة للمنتجات، مثل مبادرة «اتكلم عربي» و«مراكب النجاة»، والمركز المصري الألماني، ومركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج، إضافة لمشاركة الوزارة مبادرة «حياة كريمة».

إقبال كبير على جناح الوزارة في المنتدى

وأفادت بأن الوزارة طبعت كُتيبات وفلاشات خلال الجناح، بجانب فيديوهات تظهر كيفية تعليم الأطفال في الخارج من خلال تطبيق «اتكلم عربي»، والجناح شهد إقبال كبير عكس مدى صداه داخل منتدى الشباب، ما يشجع للإكثار في مثل هذا المبادرات.

ولفتت إلى أن الوزارة حريصة لإظهار شباب الدراسين الجامعات الخاصة والأهلية، إذ تنظم الوزارة لهم رحلات لمدينتي الجلالة والعلمين، ليشاهدوا الجامعات بالمستوى الراقي التي تقدمه الدولة حاليا.

وأوضحت أنه من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار مع الشباب الدارسين، تساعدهم في معادلة الشهادات، لأن الكثيرين منهم لا يعرف كيفية معادلة شهادته، والإجراءات المطلوبة لذلك، وهناك تعاون مع وزارة التعليم العالي في التعريف في معادلة هذه الشهادات.