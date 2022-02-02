«الهجرة» تستعد للمرحلة الثانية من «اتكلم عربي».. تشمل تعزيز الاستثمار في البورصة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن استعدادات الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج، بالوطن الأم.

تعزيز الثقافة المالية والاستثمار في البورصة لأبناء الجيلين الثاني والثالث

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحاتها ضمن العدد الـ36 من مجلة «مصر معاك»، عن شهر يناير 2022، أنّ «اتكلم عربي» من أهم المبادرات الرئاسية التي أطقتها الوزارة، ولقيت إقبالا كبيرا من قبل المصريين بالخارج.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق «اتكلم عربي»، المخطط أن تشمل تعزيز الثقافة المالية، والاستثمار في البورصة لأبناء الجيلين الثاني والثالث لأول مرة.

وتضمنت صفحات العدد الـ36 من مجلة «مصر معاك» عن شهر يناير 2022، إنجازات وجهود الوزارة خلال يناير الماضي، وكانت أبرز المحاور التي تناولها العدد، مشاركة وزارة الهجرة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

الحفاظ على الهوية واللغة العربية

وعن أهداف إطلاق مبادرة «اتكلم عربي»، أكدت وزيرة الهجرة أنّ المبادرة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الهوية واللغة العربية، لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، ليجيدوا اللغة العربية ولا يشعروا بالاغتراب عند سماعها.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بأنّ مبادرة «اتكلم عربي» كانت واحدة من المبادرات التي تحدّثت عنها الوزارة أثناء مشاركتها بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة السلام شرم الشيخ، والذي انتهى في 13 يناير الماضي.

وطبعت وزارة الهجرة كتيبا صغيرا، يضم أبرز 5 مبادارت رئاسية أطلقتها الوزارة منذ بداية عملها وحتى الآن، ووزّعته داخل جناح الوزارة، لزوار المعرض والمشاركين بالمنتدى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة.